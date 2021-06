Dakar, 25 juin (APS) – Le match phare de la 22-ème journée de ligue 1 opposera le Jaraaf à Génération Foot, ce samedi, au stade Amadou Barry de Guédiawaye.

Largué en championnat avec ses 28 points (6-ème), le quart de finaliste de la Coupe de la CAF doit toutefois terminer la saison en beauté. Une éventualité qui passe par de bons résultats contre les gros bras de la saison à l’image de Génération Foot (3-ème avec 38 points).

En dehors du championnat, le Jaraaf, qualifié en huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal seniors, a encore une opportunité de retrouver la compétition continentale.

Son adversaire est logée à la même enseigne en coupe du Sénégal, mais, contrairement au Jaraaf, elle a encore des chances de gagner le titre national.

Mais cela l’oblige à gagner toutes ses rencontres et compter sur un faux pas du leader Teungueth FC (44 points), son adversaire de la 25-ème journée.

Leader avec cinq points d’avance sur l’AS Pikine qui compte un match en moins, le TFC doit aussi assurer face au Ndiambour (23 points) qui n’a pas encore sauvé sa place parmi l’élite.

Même s’elle joue à domicile, l’équipe conduite par Youssouph Dabo doit être prudente face à des équipes jouant pour leur survie.

La 22-ème journée se présente comme suit :

Samedi 26 juin : TFC-Ndiambour, Jaraaf-Génération Foot, AS Douanes-US Gorée

Dimanche 27 juin : Niary Tally-Casa Sports, Mbour PC-AS Pikine, Diambars-Stade de Mbour, CNEPS-Dakar SC.

Classement : 1er TFC 44 pts (+23), 2-ème AS Pikine 39 pts (+12), 3-ème GF 38 pts (+15), 4-ème Diambars 36 pts (+11), 5-ème Casa 30 pts (+8), 6-ème Jaraaf 28 pts (-2), 7-ème AS Douanes 25 pts (-2), 8-ème Stade de Mbour 25 pts (-6), 9-ème Ndiambour 23 pts (-8), 10-ème DSC 23 pts (-9), 11-ème CNEPS 22 pts (-4), 12-ème MPC 21 pts (-11), 13-ème NGB 16 pts (-11), 14-ème US Gorée 15 pts (-16).