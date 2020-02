Dakar, 31 jan (APS) - Jaraaf-Teungueth FC, le match phare devant opposer le leader à un des cadors du football sénégalais, pour la huitième journée de la Ligue 1, devrait peser beaucoup sur la suite du championnat, entre une équipe en phase de relance et une autre qui se détache, journée après journée, en tête du classement.



L’équipe de la Médina, après un début de saison difficile, semble s’être relancée après sa victoire (2-0) aux dépens de Dakar Sacré-Cœur (DSC), lors de la précédente journée.

Avec 10 points, l’équipe dirigée par Malick Daff, n’a plus tellement de temps à perdre si elle ne veut pas être lâchée dans la course aux premières places.

Contre Teungueth FC, solide leader avec 19 points, le Jaraaf aura fort à faire pour se départir d’une équipe qui n’a perdu jusque-là aucune rencontre et qui a remporté tous ses matchs à l’extérieur.

Voici le programme de cette huitième journée :

Samedi : Niary Tally-Stade de Mbour, CNEPS-AS Douanes, Génération Foot-US Gorée.

Dimanche : Mbour PC-DSC, Ndiambour-Diambars, AS Pikine-Casa Sports.

Classement : 1-er Teungueth FC 19 pts (+9), 2e AS Douanes 13 pts (+3), 3e AS Pikine 12 pts (+1), 4e DSC 11 pts (+2), 5e Diambars 12 pts (+5), 6e Mbour PC 10 pts (+4), 7e Jaraaf 10 pts, 8e Casa 10 pts (-1), 9e Génération Foot 8 pts (-2), 10e Stade de Mbour 8 pts (-3), 11e Ndiambour 7 pts (-2), 12e CNEPS 6 pts (-3), 13e Niary Tally 6 pts (-4), 14e US Gorée 4 pts (-9).