Dakar, 27 avr (APS) – La bataille pour les lauriers d’une part et pour le maintien dans l’élite de l’autre a commencé, et la 23ème journée de ligue 1 de ce samedi devrait permettre de voir un peu clair sur les chances des uns et des autres.



Au stade Fodé Wade de Saly, Diambars, relégable, jouera gros ce samedi contre l’équipe de Mbour PC qui cherche encore des points pour s’éloigner des équipes du bas.

Avec 19 points et à quatre points du premier relégable, Dakar Sacré Cœur, l’équipe de Saly Portudal n’a plus droit à l’erreur face à une équipe qu’elle n’a jamais battue en Ligue 1.

Et ce match tombe au moment où Mbour PC a recommencé, après 7 matchs sans succès, à gagner avec une large victoire (3-0) contre la Linguère lors de la précédente journée de championnat.

En haut de tableau, le Jaraaf, leader avec 41 points, jouera le "classico" du football sénégalais lundi contre le Casa Sports.

Avant sa rencontre, elle aurait une idée claire de ce qu’il doit à ses suivants immédiats, la Sonacos (38 points), AS Douanes (35 points) et Génération Foot (33 points) devant jouer dimanche.

L’équipe de la Médina sera très attentive à la rencontre Génération Foot-Sonacos de Diourbel prévue ce dimanche à Déni Birame Ndao.

Voici le programme de la 23-ème journée :

Samedi 28 avril : Guédiawaye FC-Ndiambour FC, Diambars-Mbour PC.

Dimanche 29 avril : Génération Foot-Sonacos, Linguère-AS Douanes, Teungueth FC-Dakar SC.

Lundi 30 avril : Jaraaf-Casa Sports et Stade de Mbour-US Ouakam (remis).

Exempté : Niary Tally

Classement : 1-er Jaraaf 41 pts (+14), 2-ème Sonacos 38 pts (+8), 3-ème AS Douanes 35 pts (+5), 4-ème Génération Foot 33 pts (+17), 5-ème Teungueth FC 33 pts (+7), 6-ème Linguère 30 pts (-5), 7-ème Casa Sports 29 pts (+5), 8-ème Stade de Mbour 28 pts (+7), 9-ème Ndiambour 28 pts (+2), 10-ème Mbour PC 28 pts (-1), 11-ème Niary Tally 26 pts (-5), 12-ème Dakar SC 23 pts (+1), 13-ème Diambars 19 pts (-5), 14-ème GFC Pro 10 pts (-24), 15-ème USO 3 pts (-26).