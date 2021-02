Dakar, 5 fév (APS) - Le match Diambars-Teungueth FC de la sixième journée de Ligue 1 oppose les deux premières équipes du classement, qui ont toutes les deux perdu leur match de la dernière journée, contre l’AS Douanes (0-1) et le Jaraaf (0-2).

Au stade Fodé-Wade de Saly-Portudal, l’antre de Diambars, elles auront l’occasion de confirmer leur leadership lors de cette rencontre.



Diambars et Teungueth FC pourront, avec ce match, éviter d’être rattrapés par le Jaraaf, qui a le même nombre de points (10) qu’eux.

Plus que Diambars, qui a débuté cette saison avec un nouveau cycle, l’équipe de Rufisque doit chercher à se rassurer, en attendant son prochain match de la Ligue africaine des champions (LDC).



Les Rufisquois vont entamer la LDC, le 12 ou le 13 février, avec un match prévu en Tunisie, contre l’Espérance de Tunis, championne d’Afrique 2019.



Le match Jaraaf-Ndiambour attirera également l’attention en raison de son importance et du calendrier international de l’équipe de la Médina.



Le Jaraaf se rendra à Harare pour jouer contre le Platinum FC du Zimbabwe, pour la manche aller du tour de cadrage de la Coupe de la CAF prévu le 12 ou le 13 février.



Voici le programme de cette sixième journée de la Ligue 1



Samedi 6 février : Diambars - Teungueth FC, Jaraaf-Ndiambour, Mbour Petite-Côte - Gorée, Niary Tally - Stade de Mbour, CNEPS de Thiès - Génération Foot, AS Douanes - Dakar Sacré-Cœur



Dimanche 7 février : Casa Sports - AS Pikine.



Le classement : 1er Diambars (10 points + 2), 2e Teungueth FC (10 points + 2), 3e Jaraaf (10 points + 1), 4e AS Douanes (9 points + 2), 5e AS Pikine (8 points + 3), 6e Ndiambour (7 points + 1), 7e Casa Sports (6 points + 1), 8e CNEPS (6 points), 9e Stade de Mbour (6 points - 2), 10e Dakar Sacré-Cœur (5 points - 1), 11e Génération Foot (5 points - 2), 12e Mbour Petite-Côte (4 points - 1), 13e US Gorée (3 points - 3), 14e Niary Tally (3 points - 3).