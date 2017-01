Dakar, 9 jan (APS) – Le Jaraaf (17 points) dauphin de Génération Foot (21 points) en ligue 1, a fait une première partie de saison correcte a jugé son entraîneur, Malick Daff appelé à faire le bilan des 10 premières journées du championnat.







"Nous n’avons jamais été dominés par nos adversaires et sur certaines rencontres, on aurait pu remporter largement s’il y avait la réussite" a commenté le jeune technicien interrogé par l’APS.



Se réjouissant de la victoire (1-0) acquise dimanche contre la Linguère (10-ème journée) qui met fin à deux matchs perdus respectivement contre le Guédiawaye FC (0-1) et le Casa Sports (0-2), Malick Daff a indiqué que tout est possible dans ce championnat.



"Il y a un véritable nivellement des valeurs, voyez-vous, nous avons perdu contre le Casa Sports qui est allé se faire battre par Mbour PC" a rappelé l’ancien meneur jeu.



"Nous devons travailler pour avoir des résultats plus réguliers et avoir des joueurs plus efficaces dans les deux surfaces de réparation" a-t-il dit, parlant de son équipe qui, selon lui, se crée plusieurs occasions à chaque rencontre.



"Nous avons le temps de remettre tout à plat pour revenir plus forts après la CAN" a jugé le technicien champion du Sénégal 2005 avec l’équipe du Port autonome de Dakar (PAD).



Les championnats du Sénégal de ligue 1 et de ligue 2 vont observer une trêve durant la CAN 2017 (14 janvier au 5 février).





SD/PON/MKB