Dakar, 6 fév (APS) – L’équipe du Jaraaf est le nouveau leader de la ligue 1 sénégalaise après sa victoire 1-0 aux dépens du Ndiambour de Louga combinée au résultat nul (0-0) entre Diambars et Teungueth FC.

Avec ce succès, l’équipe de la Médina compte 13 points et deux de plus que le duo Diambars et Ndiambour ( 11 points).

Le Stade de Mbour est l’autre grand bénéficiaire de cette 6-ème journée avec sa victoire aux dépens de Niary Tally 2-1.

Mbour PC bat l’US Gorée 1-0, Génération Foot domine le CNEPS Excellence 2-0 tandis que l’AS Douanes et Dakar SC ont fait match nul 1-1.

Dimanche, il y aura le match Casa Sports-AS Pikine.

SD/OID