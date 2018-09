Dakar, 31 août (APS) - Le Jaraaf de Dakar, champion du Sénégal en titre, table sur un budget de 300 millions de francs CFA pour mener à bien sa participation aux compétitions domestiques et en Ligue africaine des champions, pour le compte de l’exercice 2018-2019, a annoncé à l’APS le responsable de la direction du football du club de la Médina, Youssou Dial.

"On part du principe que la saison dernière, toutes les dépenses ont tourné autour de 180 millions de francs. Si on y ajoute la Ligue des champions, ça va atteindre le chiffre de 300 millions" CFA, a-t-il indiqué.

En perspective de la Ligue des champions, Youssou Dial a confirmé la mise en place prochaine d’un comité Coupe d’Afrique au sein du Jaraaf, chargé de prendre en compte "tous les aspects" liés à la participation du club à cette compétition africaine.

"Nous allons à cette compétition avec beaucoup d’humilité parce qu’en plus du manque de moyens’’ en comparaison des "cadors du football africain, le Jaraaf est resté longtemps sans prendre part à cette compétition", a souligné M. Dial.

Humilité ne veut cependant pas dire manquer d’ambitions, a-t-il relevé, assurant que le Jaraaf de Dakar a l’ambition de se battre pour intégrer la phase de poules de la Ligue africaine des champions.

Le responsable de la direction du football du Jaraaf a par la même occasion confirmé les départs du gardien Pape Seydou Ndiaye et des attaquants Abdou Karim Samb et Boubacar Massaly.

"Au sujet du cas Daouda Guèye Diémé, a-t-il dit, nous avons appris qu’il est au Liban mais aucun papier nous a été présenté pour notifier qu’il y a signé dans un club".

Dans le sens inverse, il a annoncé l’arrivée de Ibrahima Faty "Messi" et Cheikh Ndoye, des anciens de la Sonacos, ainsi que de Lansana Sagna (ex AS Douanes) et Benoît Toupane (ex Mbour PC).

L’équipe du Jaraaf compte par ailleurs demander à Henri Camara de rechausser les crampons "pour boucler la boucle" avec son club formateur, ambitionne de terminer sur le podium de la Ligue 1 et gagner une coupe nationale au cours de la saison 2018-2019, a ajouté le dirigeant.

"Nous partons du principe que l’équipe de Génération Foot est le favori naturel au titre national", le Jaraaf de Dakar faisant partie des "quatre à cinq clubs capables de faire partie du podium lors de la saison 2017-2018", a-t-il indiqué.

