Dakar, 17 fév (APS) - L’académie Génération Foot, leader de la ligue 1 de football avec 21 points, fera face dimanche à un gros test contre le Stade de Mbour qui a remplacé son entraîneur Boucounta Cissé par l’ancien coach du Guédiawaye FC, Youssou Dabo.

Les "Stadistes’’ sont loin d’avoir dit adieu au championnat où ils sont loin d’être complètement largués, même s’ils se focalisent davantage la Coupe de la Ligue et du Sénégal.

Avec huit points de retard sur le leader, le Stade de Mbour doit toutefois cravacher pour revenir dans la course aux premières places en Ligue 1.

L’autre gros choc de la journée aura lieu au stade Amadou Barry de Guédiawaye où l’équipe locale de GFC sera opposé à Diambars, deux clubs comptant le même nombre de points (17 points).

Un des enjeux de cette rencontre réside dans la gestion de l’après Youssou Dabo, le technicien qui depuis la saison dernière, était assis sur son banc, avant d’en être renvoyé il y a quelques jours.

Le technicien a été limogé à son retour de la CAN 017 (14 janvier au 5 février), la direction de son club arguant que son absence au cours de cette période était "injustifiée et non autorisée".

En raison des compétitions africaines, la 11-ème journée sera amputée de deux rencontres dont l’une devait opposer ce l’US Gorée au Jaraaf de Dakar.

L’équipe insulaire est en déplacement à Conakry où elle doit jouer contre le Horoya AC ce week-end, pour le compte de la phase retour des préliminaires de la Ligue africaine des champions.

En conséquence, son match contre le Jarraf, un classique du championnat, sera remis à plus tard, de même que le match devant opposer Niary Tally au Ndiambour de Louga.

Le représentant sénégalais en coupe de la CAF doit recevoir l’Apejes Mfou

(Cameroun) qui l’avait battu 1-0 au match aller.

Voici le calendrier de la 11-ème journée

Dimanche 19 février :

Demba Diop : AS Douanes-Teungueth FC

Caroline Faye : Stade de Mbour-Génération Foot

Aline Sitoë Diatta : Casa Sports-USO

Mawade Wade : Linguère-Mbour PC

Amadou Barry : GFC-Diambars.

Le classement de la Ligue 1 s’établit comme suit à l’issue des 20 premières journées :

1er Génération Foot 21 pts (+9), 2-ème Jaraaf 17 pts (+4), 3-ème

Diambars 17 pts (+3), 4-ème GFC 17 pts (+2), 5-ème NGB 15 pts (+6), 6-ème Casa 14 pts (+1), 7-ème Stade de Mbour 13 pts, 8-ème AS Douanes 13 pts (-1), 9-ème Teungueth 11 pts (-4), 10-ème MPC 11 pts (-4), 11-ème USO 10 pts (-2), 12-ème 9 pts (-3), 13-ème US Gorée 8 pts (-4), 14-ème Ndiambour 8 pts (-7).

SD/BK