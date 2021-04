Dakar, 30 avr (APS) – Leader de la ligue 1 avec 24 points et deux matchs en retard, l’équipe de Teungueth FC (TFC) fera un déplacement périlleux à Ziguinchor (sud) pour jouer le Casa Sports, un des gros bras du football national.



S’il peine à aligner de bons résultats en ce début de saison, le Casa Sports est capable de gêner les équipes comme celle du TFC qui prennent le jeu à leur compte en procédant par des contres.



En plus, durant cette phase retour du championnat de ligue 1, l’équipe fanion du sud du pays (8-ème avec 16 points) a besoin d’engranger des points pour occuper une place plus conforme à son statut.



Cette rencontre Casa-TFC sera en tout cas l’affiche phare de cette première journée de la phase retour de la Ligue 1 sénégalaise.



L’équipe du TFC aura aussi besoin de gagner pour conforter sa place en tête de la Ligue 1 d’autant plus que ses suivants immédiats, l’AS Douanes (22 points) et Génération Foot (21 points), ne sont pas loin.



L’AS Douanes sera en déplacement à Thiès pour jouer contre le CNEPS tandis que Génération Foot sera opposé à l’US Gorée en quête de points pour sortir de la zone de relégation.



Voici le calendrier de la 14-ème journée :



Samedi 1er mai :



Niary Tally-Diambars et Dakar SC-Stade de Mbour



Dimanche 2 mai :



Casa Sports-TFC ; Génération Foot-US Gorée ; AS Pikine-Ndiambour ; NEPS-AS Douanes.



Le match Mbour PC-Jaraaf a été remis à une date ultérieure.



Classement : 1-er TFC 24 points (+10), 2-ème AS Douanes 22 points (+5), 3-ème Génération 21 points (+5), 4-ème Diambars 21 points (+4), 5-ème AS Pikine 19 points (+5), 6-ème Jaraaf 18 points, 7-ème Stade de Mbour 17 points (-4), 8-ème Casa 16 points (+1), 9-ème Dakar SC 16 points (+1), 10-ème CNEPS 16 points, 11-ème Ndiambour 13 points (-5), 12-ème Mbour PC 11 points (-5), 13-ème US Gorée 10 points (-7), 14-ème NGB 7 points (-10).



SD/OID