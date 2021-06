Dakar, 11 juin (APS) - Le derby Mbour PC-Stade de Mbour, délocalisé au stade Lamine Guèye de Kaolack (centre), sera l’une des affiches phares de la 20-ème journée de la Ligue 1 de football, avec la rencontre AS Douanes-Teungueth FC.



En quête de points pour s’éloigner de la zone de relégation, les Pélicans n’auront d’autre alternative que la victoire contre les Stadistes.

Ce derby délocalisé à Kaolack en raison de l’impraticabilité du stade Caroline Faye de Mbour, ne devrait pas faire oublier les enjeux de la rencontre AS Douanes-Teungueth FC (TFC) qui sera également très suivie.

L’équipe de TFC, éliminée de la Coupe du Sénégal par le Jaraaf, jeudi, n’a plus que le championnat pour retourner en Afrique. Les Rufisquois sont donc condamnés à empiler les victoires, et cela dès ce dimanche contre l’AS Douanes.

Pour Teungueth FC (38 points), un succès est d’autant plus impératif que le club-fanion de Rufisque avait été contraint au partage (1-1) des points lors de la précédente journée (19-ème journée) contre Diambars.

L’équipe rufisquoise étant habituée à rebondir après un mauvais résultat, sa tâche pourrait être facilitée face à l’AS Douanes, à la peine depuis quelques temps après une phase aller pourtant bien maîtrisée.

Du haut du tableau en bas du classement, les points vont donc coûter cher à l’occasion de cette 20-ème journée, compte tenu des nombreux enjeux engagés.

Dans le haut du tableau par exemple, l’AS Pikine, qui a aussi partagé les points contre le Casa-Sports lors de la dernière journée, sait qu’elle doit gagner pour préserver ses chances de titre à la fin de la saison.

A deux points du leader, le club de Pikine ne devance Génération Foot (34 points) que de deux points.

La 20-ème journée va démarrer ce samedi avec la rencontre Niary Tally-Génération Foot.

Dimanche, il y aura Diambars-Ndiambour, Mbour PC-Stade de Mbour, AS Douanes-TFC, Jaraaf-US Gorée, Casa Sports-Dakar SC et CNEPS-AS Pikine.

Le classement : 1-er TFC 38 pts (+17), 2-ème AS Pikine 36 pts (+11), 3-ème Génération 34 pts (+14), 4-ème Diambars 30 pts (+4), 5-ème Casa 26 pts (+3), 6-ème AS Douanes 25 pts (+3), 7-ème Jaraaf 25 pts (-3), 8-ème Dakar SC 23 pts (-2), 9-ème Stade de Mbour 22 pts (-6), 10-ème CNEPS 21 pts (-4), 11-ème Ndiambour 20 pts (-6), 12-ème Mbour PC 18 pts (-11), 13-ème Niary Tally 15 pts (-10), 14-ème US Gorée 15 pts (-12).