Dakar, 13 juin (APS) – Le Teungueth FC a conforté sa position en tête du classement en dominant l’AS Douanes 4-0 ce dimanche en match comptant pour la 20-ème journée de Ligue 1.







Après avoir fait match nul 1-1 contre Diambars lors de la précédente journée, l’équipe du TFC continue sa marche en avant en tête de la Ligue 1 et creuse même l’écart sur l’AS Pikine son dauphin dont le match contre le CNEPS à Thiès a été reporté.



Avec ce succès, le TFC compte 41 points, soit cinq de plus que l’AS Pikine et six sur Génération Foot (35 points) contraint au nul (0-0) par Niary Tally, ce samedi.



Dimanche, le Casa Sports a réussi le carton de la journée au stade Aline Sitoé Diatta en étriant l’équipe de Dakar Sacré Cœur 5-0.



L’équipe de Diambars a aussi largement battu le Ndiambour de

Louga 3-0, compliquant ainsi la tâche à l’équipe lougatoise dépassée au classement par Mbour PC.



Dans le derby de Mbour joué à Kaolack (centre), les Pélicans ont battu 1-0 le Stade de Mbour.



Avec ce succès, ils comptent 21 points, soit un point de plus que le Ndiambour Louga (20 points), désormais premier non relégable.



Voici les résultats enregistrés au cours de cette 20-ème journée :

Niary Tally-Génération Foot : 0-0, TFC-AS Douanes : 4-0, Casa Sports-DSC : 5-0, Diambars-Ndiambour : 3-0, Jaraaf-US Gorée : 2-0, Mbour PC-Stade de Mbour : 1-0.







SD/AKS