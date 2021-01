Dakar, 27 jan (APS) – L’équipe du Teungueth FC a battu ce mercredi celle du Casa Sports 2-0 en match en retard de la 1-ère journée, une victoire lui permettant de prendre la place de leader de la Ligue 1 aux dépens de Diambars avec le même nombre de points (10).



Avec ce succès 2-0, le TFC qui compte 10 points (+4) mieux que Diambars qui compte le même nombre de points mais un goal-average de + 3.



La saison dernière, TFC a fait la course en tête de la Ligue 1 pendant toute la phase aller.



Dans l’autre match en retard, le Jaraaf dominé par l’AS Douanes lors de la 4-ème journée, a refait surface en battant Mbour Petite Côte (1-0).



Avec ce succès, l’équipe de la Médina compte 7 points et remonte à la 4-ème place.



Les deux équipes du TFC et du Jaraaf avaient été exemptées lors

de la première journée à cause de leur calendrier africain, elles étaient en déplacement respectivement à Casablanca (Maroc) pour jouer contre le Raja et à Abidjan contre le FC San Pedro (Côte d’Ivoire).



Le club de Rufisque est qualifié pour la phase de poules de la Ligue des champions tandis que le Jaraaf devra éliminer les Platinum du Zimbabwe lors du tour de cadrage pour accéder à la phase de poules de la Coupe de la CAF.



Le week-end prochain lors de la 5-ème journée, il y aura un duel TFC-Jaraaf au stade Ngalandou Diouf.



SD/AKS