Dakar, 23 fév (APS) – L’équipe de Teungueth FC a battu celle de Génération Foot, 2-1, ce samedi, s’adjugeant le titre de champion de la ligue 1 à deux journées de la fin de la phase aller.



Teungueth FC qui compte désormais 27 points est assuré de garder la tête de la ligue 1 à la fin des 13 premières journées.



Les résultats suivants ont été enregistrés au cours de cette 11-ème journée : Teungueth FC-Génération Foot : 2-1, AS Douanes-Jaraaf : 0-1, AS Pikine-Dakar SC : 1-1 et Diambars-Niary Tally : 1-1.

Ce dimanche, il y aura Ndiambour-Mbour PC, US Gorée-Casa Sports et Stade de Mbour-CNEPS.



SD/OID