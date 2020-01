Dakar, 18 jan (APS) – L’équipe de Teungueth FC conserve la tête de la ligue 1 à l’issue de la 6-ème grâce à sa victoire 2-1 aux dépens de Diambars ce samedi.







Déjà leader avant ce match, le TFC va continuer la course en tête en comptant désormais 16 points après six journées et cette victoire sur les installations de Diambars.



C’est le premier succès à l’extérieur des trois matchs programmés ce samedi et gagnés par les visiteurs.



La 2-ème victoire revient au promu, le CNEPS de Thiès, qui a gagné son premier match de la saison.



L’équipe est allée gagner 1-0 à Déni Birame Ndao contre le champion en titre, Génération Foot.



La 3-ème victoire à l’extérieur de ce début de 6-ème journée

est à mettre à l’actif du Stade de Mbour qui a battu 3-1 le Jaraaf au stade Ndiarème de Guédiawaye.



C’est la 2-ème victoire d’affilée des ‘’Stadistes’’ qui ont démarré la saison par trois revers consécutifs.



Mais depuis trois journées, le Stade de Mbour ne perd plus et mieux, a gagné ses deux derniers matchs respectivement contre le Ndiambour 2-0 et ce samedi contre le Jaraaf 3-1.



La 6-ème journée de la ligue 1 va se poursuivre ce dimanche avec les matchs : Ndiambour-Dakar SC, Niary Tally-Casa Sports, Mbour PC-US Gorée et AS Pikine-AS Douanes.



SD/OID