Dakar, 12 avr (APS) - Teungueth FC et le Jaraaf demeurent les favoris pour remporter la Ligue 1, a déclaré à l’APS le technicien sénégalais Badara Sarr, appelé à faire le bilan de la phase aller de la saison 2020-2021.



"Comme je vous l’avais dit en début de saison, ces deux équipes restent mes favoris pour le titre de champion et à mi-parcours, je maintiens mes pronostics", a insisté Sarr, ancien entraîneur de l’AS Douanes, de Mbour PC et du Casa-Sports de Ziguinchor.

Teungueth FC et le Jaraaf "ont prouvé qu’elles disposent des capacités de gagner le titre, et en se qualifiant pour la phase des poules des compétitions Interclubs, elles ont démontré qu’elles disposent d’un petit plus conforté par une préparation démarrée plus tôt par rapport aux autres équipes", a souligné le technicien.

Si l’AS Douanes est leader à l’issue de la 13-ème journée avec 22 points au compteur, il reste à Teungueth FC (2-ème avec 21 points) et au Jaraaf de Dakar (6-ème avec 17 points) trois matchs retard. Des points potentiels qui pourraient permettre à ces deux équipes de virer en tête du classement.

Avec son élimination de la Ligue africaine des champions, TFC par exemple va jeter toutes ses forces dans les compétitions domestiques, indique Badara Sarr selon qui l’équipe rufisquoise peut "faire très mal" avec les matchs en retard qui lui restent.

Badara Sarr cite Diambars, Génération Foot et l’AS Douanes parmi les outsiders, le directeur technique de Niary Tally notant que pour cette saison 2020-2021, les équipes n’ont pas beaucoup changé leur ossature à cause de la pandémie de Covid-19.

Selon lui, les difficultés des équipes traditionnelles telles que Casa-Sports, Niary Tally et autres s’expliquent d’ailleurs par le huis clos ayant prévalu lors des matchs.

"Avec le retour du public et l’ouverture du marché des transferts, on peut avoir droit à des rencontres disputées avec une bonne qualité de jeu et peut-être des changements en tête", a-t-il ajouté.