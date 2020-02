Dakar, 21 fév (APS) - Le match devant opposer samedi Teungueth FC à Génération Foot, soit le leader et le champion en titre, se présente comme l’affiche phare de la 11-ème journée de la Ligue 1 qui se joue ce week-end.



TFC, leader avec 24 points au compteur - six d’avance sur le deuxième -, fera face à une équipe qui aura à cœur de se sortir de sa situation de lanterne rouge.

Une situation inédite pour Génération Foot, champion sortant qui n’a pris cette saison que 9 points en 10 journées.



Le temps semble donc compté pour l’équipe de Déni Birame Ndaw, même s’il reste encore beaucoup de matchs à jouer.



Dans ces conditions, une victoire contre le leader pourrait booster le moral des troupes de Génération Foot, obligée d’entamer son opération reconquête, à trois journées de la fin de la phase aller du championnat.



Voici le calendrier de cette 11-ème journée :



Samedi 22 février : Teungueth FC-Génération Foot, AS Douanes-Jaraaf, Dakar SC-AS Pikine.



Dimanche 23 février : US Gorée-Casa Sports, Stade de Mbour-CNEPS, Ndiambour-Mbour PC, Diambars-Niary Tally.



Classement : 1-er TFC 24 pts (+13), 2-ème Dakar SC 18 pts (+6), 3-ème AS Douanes 18 pts (+4), 4-ème Jaraaf 14 pts, 5-ème AS Pikine 14 pts (-1), 6-ème Diambars 12 pts (+4), 7-ème Ndiambour 12 pts (-1), 8-ème Casa-Sports 12 pts (-2), 9-ème Niary Tally 11 pts (-2), 10-ème Mbour PC 11 pts (-3), 11-ème US Gorée 11 pts (-6), 12-ème Stade de Mbour 10 pts (-5), 13-ème CNEPS 9 pts (-3), 14-ème Génération Foot 9 pts (-4).