Dakar, 7 fév (APS) - Les matchs opposant Teungueth FC à Mbour PC et Diambars à Jaraaf de Dakar comptent parmi les plus belles affiches de la neuvième journée de Ligue 1 de football, qui se jouera ce week-end.

Teungueth FC, leader avec 20 points, six points de plus que son dauphin, Dakar Sacré-Cœur (DSC), fera face à une équipe de Mbour PC qui a lourdement chuté lors de la huitième journée. Le club mbourois a été battu par DSC, 3-0.

Avant ce revers de taille, Mbour PC n’avait encaissé que deux buts en sept rencontres.

La rencontre de Diambars avec le Jaraaf de Dakar promet également de drainer du monde en raison notamment du regain de forme de l’équipe de la Médina, qui a repris du poil de la bête après un début de saison difficile.

Ces deux équipes, qui comptent le même nombre de points (11), doivent s’efforcer de gagner leur match de samedi pour garder l’espoir de jouer les premiers rôles, cette saison.

Voici le programme de la neuvième :

Samedi : Teungueth FC-Mbour PC, DSC-Niary Tally, Diambars-Jaraaf

Dimanche : Casa Sports-CNEPS, AS Douanes-Ndiambour, Stade de Mbour-Génération Foot, US Gorée-AS Pikine.

Classement : 1-er Teungueth FC 18 pts (+9), 2e DSC 14 pts (+5), 3e AS Douanes 14 pts (+3), 4e AS Pikine 13 pts (+1), 5e Diambars 11 pts (+5), 6e Jaraaf 11 pts, 7e Casa 11 pts (-1), 8e Mbour PC 10 pts (+1), 9e NGB 9 pts (-2), 10e Ndiambour 8 pts (-2), 11e Génération Foot 8 pts (-3), 12e Stade de Mbour 8 pts (-5), 13e CNEPS 7 pts (-3), 14e US Gorée 7 pts (-8).