Dakar, 24 jan (APS) - L’équipe de Teungueth FC, leader de la Ligue 1 de football avec 16 points au compteur, va tenter samedi une première échappée en tête du classement à l’occasion de la réception du Ndiambour de Louga, très fébrile loin de ses bases.



L’équipe de Rufisque, en allant gagner à Diambars (2-1) lors de la précédente journée, avait donné une idée claire de ses ambitions pour la présente saison de football. Un fait d’arme qui rappelle sa victoire sur le Casa-Sports à Ziguinchor lors de la première journée.

Contre le Ndiambour qui ne compte aucun point à l’extérieur, l’occasion est idéale pour les protégés de Youssouph Dabo de tenter de conforter leur position à l’issue de la 7e journée prévue ce week-end.

Il reste que les Lougatois ne viendront pas à Rufisque en victimes expiatoires, d’autant que si le TFC a jusque-là fait carton plein à l’extérieur, il n’est pas tout le temps souverain à domicile.

L’équipe rufisquoise a par exemple partagé les points avec la lanterne rouge, l’US Gorée, lors de la 2-ème journée.

Voici l’agenda de la 7-ème journée :

Samedi : Teungueth FC-Ndiambour, Dakar Sacré Cœur-Jaraaf

Dimanche : Casa Sports-Génération Foot, Stade de Mbour-Mbour PC, AS Douanes-Diambars, US Gorée-Niary Tally, CNEPS-AS Pikine.

Classement : 1er TFC : 16 pts (+8), 2-ème AS Douanes 13 pts (+6), 3-ème Dakar SC 11 pts (+4), 4-ème Mbour PC 9 pts (+4), 5-ème AS Pikine 9 pts, 6-ème Casa 9 pts (-1), 7-ème Diambars 7 pts (+2), 8-ème Ndiambour 7 pts (-1), 9-ème Jaraaf 7 pts (-2), 10-ème Génération Foot 7 pts (-2), 11-ème Stade de Mbour 7 pts (-3), 12-ème Niary Tally 6 pts (-1), 13-ème CNEPS 6 pts (-2), 14-ème US Gorée 1 pt (-12).

SD/BK/MD