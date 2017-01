Dakar, 6 jan (APS) – L’équipe de Dakar Sacré-Cœur (DCS), leader de la Ligue 2, a la possibilité de creuser l’écart avec ses poursuivants immédiats, lors de son match à jouer vendredi contre l’Olympique de Ngor (12 points).

Son adversaire de la 10e journée, candidat à la montée en Ligue 1, évolue en dents de scie.

Leader avec 17 points, soit deux points d’avance sur le deuxième, Yeggo, DSC a les cartes en mains pour finir à la première place du championnat de Ligue 2, dont la 10e journée démarre par le match entre le Dakar Université Club (DUC) et l’ETICS, au stade Demba-Diop de Dakar.

Les équipes de Yeggo (15 points+2) et de l’AS Pikine (15 points+8), 2e et 3e de la Ligue 2, joueront respectivement contre Bargueth (dimanche) et Jamono de Fatick (samedi).

Voici le programme de la 10e journée :

Vendredi 6 janvier : DUC-ETICS ; DSC-Ngor, au stade Demba-Diop

Samedi 7 janvier : Africa Promo Foot-Renaissance, au stade Caroline-Faye ; Jamono-Yeggo, au stade Massène-Sène ; Cayor Foot-Sonacos, à Tivaouane ; Ndar Guedj-Port, au stade Mawade-Wade

Dimanche 8 janvier : Yeggo-Bargueth, au stade Amadou-Barry.