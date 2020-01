Dakar, 14 jan (APS) – Les équipes de l’EJ Fatick et de la Linguère de Saint-Louis, victorieux du FC Thiès (2-0) et de Keur Madior (1-0) respectivement, demeurent en tête de la Ligue 2 de football, à l’issue de la 5-ème journée.



Les deux équipes de tête comptent désormais 11 points avec un avantage à l’EJ Fatick, première au classement grâce à un goal-average plus favorable (+5 et +4).

Le Port autonome de Dakar et Amitié FC occupent les deux dernières places du classement.

A la fin de la saison, les deux derniers du classement sont relégués en National 1, tandis que les deux premiers sont vont rejoindre l’élite du football national.



Voici les résultats de la 5-ème journée de ligue 2 :

Amitié FC-US Ouakam (0-0), Renaissance-DUC (0-2), Guédiawaye FC-Africa Promo Foot (3-2), Port-Jamono Fatick (1-1), Sonacos-Demba Diop FC (1-3), EJ Fatick-Thiès FC (2-0), Keur Madior FC-Linguère (0-1).

SD/BK