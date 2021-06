Dakar, 11 juin (APS) - Les équipes de Guédiawaye FC (GFC) et de la Linguère de Saint-Louis, qui occupent les deux premières places de la Ligue 2, veulent continuer leur course en tête du championnat avec comme objectifs la montée en Ligue 1 en fin de saison.



Cela passe par des victoires lors de cette 20-ème journée de Ligue 2 programmée dimanche et lundi.







Le GFC, leader avec 40 points, fera face à l’équipe du Port (12-ème avec 20 points), premier non relégable, qui a besoin de points pour sa survie en Ligue 2.







En plus de devoir gagner pour garder la tête de la Ligue 2 devant la Linguère (39 points), l’équipe du GFC doit creuser l’écart avec les autres équipes que sont Keur Madior (3-ème) et l’US Ouakam (4-ème).



Ces deux équipes qui comptent respectivement 29 et 28 points, savent que mathématiquement tout est possible pour rejoindre l’élite à six journées de la fin du championnat.



Les deux premières équipes du classement final du championnat accèderont en Ligue 1 à la fin de la saison.







La 20-ème journée de Ligue 2 se jouera dimanche et lundi avec en lever de rideau, à partir de 15 heures, le match DUC-Amitié FC.



Ensuite, il y aura dimanche : Renaissance-Sonacos, Port-GFC, EJ Fatick-USO ;



Lundi : Keur Madior-Demba Diop, Africa Promo Foot-Linguère, Thiès FC-Jamono Fatick.