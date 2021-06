Dakar, 20 juin (APS) – Les deux premiers de ligue 2 et candidats à la montée dans l’élite, le Guédiawaye FC et la Linguère de Saint-Louis continuent leur course en tête du classement en battant respectivement Thiès FC 2-1 et Sonacos 1-0.

Avec ces succès, le GFC conforte sa place en tête avec 46 points et il est suivi de la Linguère de Saint-Louis 42 points.

En plus de sa victoire, l’équipe saint-louisienne retarde la Sonacos de Diourbel (29 points) candidate à la montée.

A la fin de la saison, les deux premiers accèdent dans l’élite et les deux derniers sont rétrogradés en National 1 (division 3).

Outre ces deux résultats, samedi Jamono de Fatick a battu Renaissance de Dakar 2-1, US Ouakam-DUC : 0-0, Demba Diop-Port : 0-0.

Les matchs Africa Promo Foot-EJ Fatick et Amitié FC-Keur Madior ont été reportés.

