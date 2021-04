Dakar, 30 avr (APS) – Le match Linguère-Demba Diop FC comptant pour la 14-ème journée de la Ligue 2 pèsera lourd dans le décompte final pour la course à la montée dans l’élite.



Cette rencontre oppose le leader, avec 28 points, et l’équipe classée, 4-ème avec 21 points.



En cas de victoire, La Linguère va non seulement conforter sa place de leader mais va aussi éloigner un prétendant à la montée dans l’élite.



A la fin de la saison de la Ligue 2, les deux premiers seront promus en Ligue 1.



En ne concédant qu’une seule défaite (contre le Guédiawaye) lors de toute la manche aller (13 matchs), la Linguère de Saint-Louis est en train de se paver une voie royale pour le retour en Ligue 1 qu’il a quitté en 2018.



La Linguère de Saint-Louis est la première équipe à gagner le championnat professionnel en 2009.



En dehors de cette rencontre, le match devant opposer Amitié FC et Guédiawaye FC sera aussi important dans la course en tête.



L’équipe de GFC, seul club à avoir battu (0-2) le leader, la Linguère, est deuxième avec 24 points et surfe sur une vague positive après un début de saison mitigé.



L’agenda de la 14-ème journée de ligue 2 se présente comme suit :



Samedi 1er mai :



Africa PF-Sonacos ; Amitié FC-GFC ; EJ Fatick-Renaissance ; Keur Madior-Port ; DUC-Thiès FC



Dimanche 2 mai :



Linguère-Demba Diop et USO-Jamono.



SD/OID