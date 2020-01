Dakar, 17 jan (APS) - Le match phare de la sixième journée de la Ligue 2 de football va opposer deux anciennes équipes de l’élite du football national, la Linguère de Saint-Louis et Guédiawaye FC.

L’équipe saint-louisienne, deuxième au classement avec 11 points (+4), a l’occasion, sur ses terres, de réduire les ambitions d’un autre candidat à la montée en Ligue 1. Et ce match peut lui permettre de se montrer davantage.



Guédiawaye FC, qui compte six points, n’a plus le droit de se perdre en chemin, cela fait que la rencontre contre la Linguère de Saint-Louis arrive au bon moment pour se remettre dans la course aux deux premières places qualificatives pour la montée en Ligue 1.

L’EJ Fatick, leader avec 11 points (+5), fera face à l’équipe du Port autonome de Dakar (PAD), dernière équipe du classement avec deux points seulement.

L’équipe de Fatick a l’occasion de conforter sa position face à une équipe mal en point en ce début de saison.

Voici le programme de la sixième journée :

Dimanche : US Ouakam-Sonacos, Thiès FC-Amitié FC, Linguère-Guédiawaye FC, EJ Fatick-Port, Africa Promo Foot-Jamono, DUC-Keur Madior.

Lundi : Demba Diop FC-Renaissance.