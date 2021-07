Mindelo, 25 juil (APS) – L’AS Dakar Sacré Cœur a réussi, samedi, son entrée en matière, 2-1, contre les Determine Girls du Liberia, se plaçant ainsi en tête du tournoi de qualification à la Ligue des championnes pour la zone ouest A.



Les buts du club sénégalais ont été inscrits par Nguennar Ndiaye.



Et pourtant, l’AS DSC était mal embarquée dans la partie contre une belle équipe libérienne qui a d’entrée de jeu mis le pied sur le ballon.



Les deux équipes se sont procurées des occasions, mais ce sont les Libériennes qui ouvrent le score grâce à Bountou Sylla à la 26-ème minute de la partie.



Les Sénégalaises vont longtemps courir derrière le score, se procurant de franches occasions sans pour autant réussir à revenir dans la partie dans les 45 premières minutes.



En deuxième période, Nguennar Ndiaye ajuste la mire en devançant la gardienne sur une balle plongeante pour l’égalisation à la 48-ème minute.



Les Filles de Dakar Sacré Cœur refusent de desserrer leur emprise sur la partie et après avoir raté des occasions, c’est encore Nguennar Ndiaye qui double la mise à la 71-ème minute.



La Mauritanienne Tacko Diabira, entrée en cours de jeu, rate la balle du break.



Les Libériennes, par précipitation, sont passées à plusieurs reprises à côté de l’égalisation avec un ballon sur le poteau dans les dernières 10 minutes de la partie.



Dans le premier match de la journée, les équipes de Seven Stars (Cap Vert) et de l’AS Mandé se sont partagées les points (2-2).



Un match nul qui permet à l’AS Dakar Sacré Cœur de rester seule en tête du championnat à l’issue de la première journée.



La deuxième journée se jouera mardi 27 juillet entre Seven Stars et Dakar Sacré Cœur et entre AS Mandé et Determine Girls du Liberia.



Le vainqueur du tournoi de qualification va représenter la zone ouest A à la première édition de la Ligue africaine des champions prévue en Egypte.



