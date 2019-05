Dakar, 8 mai (APS) - Des clubs de 38 pays européens réunis mardi à Madrid (Espagne) ont fait part de leur scepticisme quant au projet de réforme de la Ligue des champions voulue par l’UEFA, l’Union européenne de football, indique un communiqué reçu à l’APS.



"L’European Leagues (l’Association des ligues européennes) et la grande majorité des clubs professionnels européens ne s’opposent pas aux changements en tant que tels, mais sont très inquiets quant aux propositions qui pourraient modifier les structures ou la compétitivité de leurs ligues et compétitions nationales respectives", rapporte le communiqué rendu public à l’issue de cette rencontre.

Ces clubs européens demandent qu’ils soient impliqués dans tout processus allant dans le sens de modifier les calendriers des compétitions, poursuit la même source.

"A l’exception de quelques clubs riches et puissants, les clubs professionnels sont convaincus que le mérite sportif de leurs ligues et coupes nationales doit rester la voie de qualification pour les compétitions de l’UEFA", indique le document.

Ces clubs engagés dans l’Association des ligues européennes se félicitent d’ailleurs de l’initiative de l’UEFA de convoquer demain jeudi une réunion entre l’European Leagues et son comité exécutif, ajoute le document.

Selon des contempteurs de ce projet de réforme de l’UEFA, cette initiative devrait aboutir dans les cinq ans à venir à l’érection d’une Ligue fermée à l’image de la NBA (ligue de basket nord-américaine), où il n’existe pas de système de relégation.

"Si cette réforme venait à prendre forme, 28 sur les 32 clubs européens seront toujours assurés de se qualifier en Ligue des champions même s’ils n’y parvenaient à travers leurs championnats", écrit le quotidien sportif français l’Equipe dans son édition de mardi.

Mais aussi selon les adversaires de cette réforme voulue par ceux qui sont considérés comme "les gros bras" du football européen, "il y aura huit dates supplémentaires à trouver dans un calendrier déjà surchargé et des compétitions nationales largement dévalorisées".

Le président de LaLiga Javier Tebas, hôte de la rencontre de mardi à Madrid, a déclaré à ce propos : "Nous nous trouvons à un moment extrêmement important où l’avenir du football européen se décide".

"Il est impératif que les ligues et les clubs, petits et grands, s’engagent et ne laissent personne prendre des décisions à leur place", ajoute le dirigeant espagnol.

Dans un entretien avec l’Equipe du même jour, Didier Quillot, le directeur exécutif de la Ligue de football professionnel en France, s’alarme de ce projet de réforme de la LDC, estimant qu’il "menace l’économie du football français".

SD/BK