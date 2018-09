Dakar, 29 août (APS) - Le champion de Guinée, le Horoya AC, qualifié pour les premiers quarts de finale de la Ligue africaine des champions sera le seul représentant de la zone ouest-africaine dans le top 8 continental.



L’équipe du gardien international sénégalais Khadim Ndiaye a fait les choses en grand cette année, terminant à la 2e place du groupe C derrière le tenant du titre, le WAC de Casablanca (Maroc).

Un bon résultat malgré la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de faire passer le nombre de poules de deux à quatre.

L’Afrique de l’Ouest, logée aux premières places dans les compétitions en équipes nationales seniors et chez les petites catégories (moins de 17 et moins de 20 ans), peine à exister à ce niveau, contrairement aux clubs nord-africains et ceux de la partie est et Sud du continent qui tiennent le haut pavé.

Un constat qui donne encore plus de poids à la qualification historique du club guinéen, surtout que pour se qualifier pour ces quarts de finale, le Horoya a dû le champion sud-africain, les Mamelodi Sundowns, champions d’Afrique 2016.

Seul bémol en attendant le tirage au sort des quarts de finale, le Horoya AC devrait se coltiner les équipes classées premières de leurs poules.

Il peut malgré tout se consoler d’être présent au banquet des grandes équipes du continent, aux côtés d’Al Ahly (8 fois champions d’Afrique), du TP Mazembe (5 fois champion d’Afrique), de l’ES Sétif, de l’Espérance de Tunis et du WAC de Casablanca (2 fois champion d’Afrique), sans compter l’Etoile du Sahel (une fois championne d’Afrique) et l’équipe anglaise du Primeiro d’Agosto.

