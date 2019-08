Dakar, 13 août (APS) – Les deux internationaux sénégalais Krépin Diatta et Amadou Sagna ont été retenus dans le groupe de Bruges (Belgique), qui doit jouer ce mardi en préliminaires retour de la Ligue des champions contre le Dynamo de Kiev, a appris l’APS.



Les deux joueurs figurent dans une liste élargie de 23 joueurs publiée par l’entraîneur Philippe Clément pour ce match prévu à Kiev (Ukraine). Lors de la manche aller, les Belges l’avaient emporté à domicile 1-0.



Samedi, lors de la 3-ème journée du championnat belge, Krépin Diatta, aligné d’entrée, a délivré une passe décisive pour le Sud-Africain Percy Tau, auteur du 2-ème but de Bruges lors de la rencontre contre Ostende.



Amadou Sagna, arrivé en provenance de Cayor Foot (D3 sénégalaise) en juillet dernier, est un international U20 qui attend de jouer ses premières minutes en faveur du club belge.



Lors de cette 3-ème journée du championnat d’élite belge, deux joueurs se sont particulièrement illustrés et ont été sélectionnés par l’équipe type de la journée par le quotidien local, la Dernière Heure. Il s’agit des deux joueurs sénégalais de Charleroi, Christophe Diandy et Mamadou Fall qui ont battu Antwerp 2-1.