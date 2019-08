Dakar, 13 août (APS) – L’attaquant sénégalais, Krépin Diatta, entré en cours du jeu lors du match Dynamo Kiev-Bruges, a largement contribué, avec deux passes décisives, ce mardi, à la qualification de son équipe pour les barrages de la Ligue des champions.



Après avoir remporté, (1-0), la manche aller à domicile, Bruges a fait match nul, 3-3, à Kiev, ce mardi, pour le match retour du 3-ème tour des préliminaires de la Ligue européenne des champions.



Entré en cours de jeu à la 52-ème minute, l’attaquant sénégalais qui avait écourté ses vacances pour jouer samedi en championnat contre Ostende (2-0), a été passeur décisif à deux reprises pour son équipe, selon le site du quotidien belge la Dernière Heure.



‘’Vormer bien servi par Krépin Diatta qui avait remplacé Dennis à la 52-ème minute, se chargea lui-même de tromper le gardien ukrainien Denys Boyko à la 88-ème minute (2-2)’’, indique le site.



Alors que Kiev s’était donné de l’espoir en réussissant à pousser le défenseur belge Mechele à marquer contre son camp dans le temps additionnel (3-2), c’est Krépin Diatta qui trouva encore une fois la solution.



‘’En contre-attaque, Diatta offrit une ultime égalisation à Openda (3-3) pour le score final du match’’, écrit le site du quotidien belge.



Bruges disputera les barrages (20 et 21 août pour le match aller et 27-28 pour le retour) contre l’équipe qualifiée lors de la manche retour des préliminaires entre le champion suisse le FC Bâle et les Autrichiens de l’ASK Linz qui avaient remporté la manche aller chez eux par 2-1.



L’autre attaquant sénégalais de Bruges, Amadou Sagna, arrivé en juillet de Cayor Foot (D3 sénégalaise) ne figurait pas sur la feuille de match.



SD/OID