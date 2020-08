Dakar, 3 août (APS) – L’équipe de Teungueth FC a annoncé sa participation en Ligue africaine des champions après avoir été désignée par la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui a mis un terme à la fin de football 2019-2020 à cause de la pandémie du Covid-19.



’’Teungueth FC a décidé de s’engager en Ligue africaine des champions. Nous nous engageons parce que nous estimons que nous sommes champions et qu’aucun texte dans les bureaux ne nous l’enlèvera’’’, a indiqué dans un communiqué le club fanion de la ville de Rufisque.



En dépit de l’arrêt du championant, décision, le club, qui occupait la première place de la ligue 1 à l’issue de la phase aller, attend toujours que la FSF lui reconnaisse son titre.



’’Et nous croyons sincèrement que la Fédération sénégalaise de football qui a décidé de mettre fin aux compétitions alors que nous avions 12 points d’écart sur notre prochain poursuivant, nous décernera tôt ou tard notre titre de champion’’, lit-on dans le communiqué ayant sanctionné la réunion du Comité directeur du Club.



TFC assure que sur cette question, son avocat, Me Seydou Diagne ’’fera tout son possible pour que nous puissions prendre ce qui nous revient de droit’’.



La FSF a demandé au TFC de confirmer sa participation en Ligue africaine des champions avant le 31 juillet.



La saison dernière, malgré sa victoire en Coupe du Sénégal, l’équipe avait déclaré forfait à la Coupe de la CAF.



