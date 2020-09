Dakar, 8 sept (APS) - L’équipe de Teungueth FC est consciente des difficultés qui l’attendent en Ligue des champions du fait de l’arrêt des compétitions pour des raisons sanitaires, a fait savoir ce mardi dans un entretien avec l’APS, son entraîneur, Youssouf Dabo.



’’Aller en compétition sans être compétitif est extrêmement difficile et compliqué’’, a reconnu le technicien sénégalais sans être alarmiste.



En l’absence de compétitions officielles depuis mars dernier, à cause de la Covid-19, l’équipe de TFC n’aura pas l’opportunité de se mesurer à l’adversité pour trouver certaines réponses qui devrait lui permettre de s’améliorer, a indiqué l’entraîneur sénégalais.



’’Maintenant, nous connaissons la situation, il faut arrêter de se lamenter et travailler. Le moment venu, on s’adaptera’’, a soutenu le technicien.



Dans le cadre de la préparation de cette Ligue des champions, Teungueth FC s’est rassuré en prolongeant les contrats de ses internationaux Baye Assane Cissé (gardien de but) et Mouttarou Baldé (arrière droit).



L’équipe fanion de la ville de Rufisque s’est aussi renforcée avec les signatures de Cheikh Mbacké (ex Yeggo) et Assane Diatta (ex AS Pikine).



De jeunes joueurs du club à savoir Baye Assane Cissé (défenseur central), Malick Sagna et Malick Ndoye (attaquants excentrés) sont promus dans le groupe de performance, a appris l’APS auprès de la direction du club.



