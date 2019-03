Dakar, 7 mars (APS) – Le site du quotidien sportif français l’Equipe a salué ce jeudi la partition jouée par l’attaquant sénégalais Ismaila Sarr, auteur d’un but et à l’origine de l’exclusion d’un défenseur adverse lors de la victoire 3-1 de Rennes contre Arsenal en huitième de finale aller de la Ligue Europa.



‘’C’est lui qui a provoqué la faute fatale à Papastathopoulos (42e), le défenseur grec d’Arsenal avant de parachever le succès rennais en contre (88e, 3-1), son troisième but de la saison en Ligue Europa’’, écrit le site du quotidien spécialisé.



Selon la même source, ‘’les accélérations de l’ailier international sénégalais ont fait très mal à la défense d’Arsenal, et notamment à Monreal (arrière gauche d’Arsenal), son adversaire direct dans le couloir droit’’.



‘’Après avoir pris le partie de le coller sur chaque ballon pour l’empêcher de se tourner, le latéral des Gunners a fini par se fatiguer, et Sarr, insaisissable, a fait peser une menace constante sur le but de Cech (le gardien d’Arsenal) en seconde période (quatre tirs, trois centres)’’, rappelle le site spécialisé.



Mais l’attaquant sénégalais ‘’aurait pu faire encore plus de différences avec un peu plus de précision technique (28 ballons perdus)’’, a ajouté la même source.



Avec cette avance, le club français ira à Londres la semaine prochaine avec beaucoup plus de certitudes et avec dans son groupe le Malien Hamari Traoré et surtout l’attaquant sénégalais, Mbaye Niang, tous les deux suspendus pour cette manche aller des huitièmes de finale.