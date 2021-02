Dakar, 3 fév (APS) - Le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Amsatou Fall, assure de l’engouement du public pour les compétitions domestiques à travers les réseaux sociaux, le huis clos ayant été imposé par le protocole sanitaire relatif au Covid-19.



"La pandémie de la Covid-19 n’a pas altéré l’amour et la passion des Sénégalais pour le football et leurs clubs", a indiqué le directeur exécutif de la LSFP dans un entretien avec l’APS.

"On remarque une ardeur et un enthousiasme après cette longue attente" liée à une pause de plus de 11 mois due à la pandémie, a ajouté M. Fall.

Il dit avoir également remarqué "une activité intense" à travers les médias et les réseaux sociaux, relativement à la reprise des compétitions de la Ligue sénégalaise de football professionnel.

Selon lui, tous les clubs sont présents sur les réseaux sociaux, comme s’il s’agit d’une "sorte de match entre les supporters à travers ce mode de communication".

"Les supporters qui n’arrivent plus à se déplacer trouvent des palliatifs sur les réseaux sociaux", a fait observer Amsatou Fall, qui a entraîné plusieurs clubs sénégalais ainsi que l’équipe nationale A, avant de devenir directeur exécutif de la LSFP.

Ancien directeur technique national du football sénégalais, Amsatou Fall a salué "l’état d’esprit qui anime les groupes de supporters" à travers les réseaux sociaux, en attendant le retour aux stades lorsque la situation reviendra à la normale.

"Nous espérons que cette activité sur les réseaux sociaux se poursuivra même quand la situation sera normalisée", a-t-il dit, appelant les supporters à continuer de cultiver le fair-play.

"Quand ce sera possible de revoir du public, on espère voir des familles entières se déplacer pour venir voir nos rencontres", a-t-il déclaré.

Le football, "en plus d’être un régulateur social, doit devenir un moyen d’épanouissement", a souligné le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel.

SD/BK/OID