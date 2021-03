Dakar, 28 mars (APS) – Le Teungueth FC (TFC), contraint au nul samedi, à domicile 0-0 par Génération Foot, continue de dominer la Ligue 1 avec 21 points au compteur et un match en moins.



L’équipe de Tengueth a le même nombre de points que l’AS Douanes.



D’ailleurs, en tête du classement, les nombreux matchs nuls entre TFC et GF (0-0, entre AS Douanes et AS Pikine (1-1), Diambars-Casa Sports (1-1) n’ont permis à aucune des équipes de se détacher.



Seule celle du Jaraaf a gagné lors de cette 12-ème en allant battre (1-0) le CNEPS de Thiès.



En tête de la Ligue 1, il y a le TFC 21 points (+9), AS Douanes 21 points (+6), GF 20 points (+5) et Diambars 20 points (+4).



La 12-ème journée va se poursuivre ce dimanche avec les rencontres US Gorée-Dakar SC, Mbour PC-Niary Tally, Ndiambour-Stade de Mbour.



