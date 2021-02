Dakar, 9 fév (APS) - La Linguère de Saint-Louis et la Sonacos, vainqueurs de la Renaissance de Dakar et de Thiès FC respectivement sur le même score (2-0), occupent les deux premières places de la Ligue 2 à l’issue de la 6e journée.

Plus que la victoire, la Linguère peut se prévaloir d’un bon début de saison avec cinq succès et un nul en six rencontres.

La Sonacos de Diourbel compte elle trois victoires, deux nuls et une défaite, pour un total de 11 points, soit le même nombre de points engrangés par Keur Madior FC et Amitié FC.

Les deux meilleures équipes de la ligue 2 seront promues au sein de l’élite à la fin de la saison.