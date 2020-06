Dakar, 30 juin (APS) – L’équipe de Liverpool, championne d’Angleterre 2020, a abandonné son ambition de recruter le défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, mais maintient son objectif de se renforcer en cas de départ de Dejan Lovren à qui il reste un an de contrat, informe le site de Skysports.

"Il est admis que Koulibaly faisait partie des priorités pour Jurgen Klopp (l’entraîneur) mais ce transfert ne peut se faire en raison du prix (plus de 60 millions de livres) du défenseur sénégalais", écrit le média britannique.



Il explique que les Reds, dans leur politique de transfert, refusent de payer une telle somme pour un footballeur âgé de 29 ans.



En dehors de Liverpool qui souhaitait associer Koulibaly à Van Djik, les deux clubs de Manchester, United et City, sont en course de même que le Paris-Saint-Germain (France), rappelle la même source.



Dans des entretiens avec des médias, le président de Naples, Aurélio De Laurentis, un producteur de cinéma, a informé que Koulibaly serait cédé aux alentours de 90 millions de livres.

Au niveau de Liverpool, le Croate Lovren est le 4-ème choix en défense centrale derrière l’Anglais Joe Gomez et le Camerounais Joel Matip.



A 31 ans et à un an de la fin de son contrat, le Croate serait libéré en cas d’offres, ont déclaré les décideurs de Liverpool (élite anglaise).