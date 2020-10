Louga, 2 oct (APS) - Le président de la Ligue de football de Louga, Samba Top, a remis, vendredi, du matériel et des masques aux clubs de football de cette région, a constaté l’APS.

Cette dotation fait partie d’un lot de matériel d’une valeur de 87 millions de francs CFA financé par la Fédération sénégalaise de football (FSF) au profit de l’ensemble des clubs et ligues régionales du Sénégal.

Le lot destiné à la région de Louga est composé de ballons, de coupelles, de cônes, de jalons, de cerceaux, entre autres.

Samba Top estime que ce matériel permettra aux techniciens de "faire un travail adéquat".



Il précise qu’il sera "réparti entre les clubs professionnels, les clubs de foot de Nationale 1 et de Nationale 2, les clubs régionaux et féminins, les ligues régionales et écoles de football".

Selon Samba Top, "les ligues de foot ont reçu la part la plus consistante", en raison du fait que "la ligue de football est l’émanation de l’ensemble des composantes du football".

"En plus de ce matériel, la Fédération est venue en appoint aux différents clubs, associations sportives et culturelles, en dégageant une enveloppe d’argent importante pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19", a-t-il rappelé.

Pour le président de la ligue de football de Louga, le "développement du football passe par la mise sur pied d’infrastructures, dont des sièges pour les ligues".



"La Fédération devrait doter chaque ligue régionale d’un siège avec toutes les commodités. Les premiers lots ont concerné les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick", a-t-il indiqué.

La région de Louga, qui dispose déjà d’un terrain, va prochainement bénéficier d’un siège avec tout le confort nécessaire.