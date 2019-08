Louga, 20 août (APS) - Les Lougatois se sont fortement mobilisés, mardi, pour assister aux phases nationales sportives et culturelles des "navétanes’’, les championnats populaires d’hivernage, qui se sont ouvertes cet après-midi avec le match mettant aux prises Deukeundo à Marbath, a constaté l’APS.

Le coup d’envoi des phases nationales sportives et culturelles a été donné dans un stade comble et dans une ambiance festive dans les tribunes et les alentours du stade, le public étant venu nombreux assister à l’évènement.

Et ce sont les supporters des deux équipes qui ont donné le la, en venant nombreux vivre cet évènement et soutenir leurs joueurs respectifs.

Très excités, les inconditionnels de Deukeundé, habillés en bleu et ceux de Marbath en vert ont donné de la voix en chantant, dansant, tapant des mains pour galvaniser les joueurs.

Deukeundo en est à sa troisième participation à cette compétition, tandis que son adversaire, Marbath, l’a remportée deux fois et joué six finales.

Le deuxième match opposera le détenteur du titre de la dernière édition organisée à Kolda (Sud), Altieri, à Réveil, l’équipe invitée à la présente édition.



Les deux matchs ont été précédés d’une prestation d’artistes de la région et une cérémonie officielle en présence du gouverneur de Louga, El Hadji Bouya Amar, du ministre des Sports Matar Ba et des membres de l’ONCAV, l’Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV).