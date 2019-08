Louga, 21 août (APS) - L’entraîneur de l’ASC Marbath de Louga, Mor Sarr, a fait part de son ambition de remporter les phases nationales sportives et culturelles ouvertes mardi, assurant que son équipe va monter en puissance lors des prochains matchs.

"Nous sommes venus dans cette compétition pour redonner sa place à l’ASC Marbath dans le football lougatois. Nous voulons gagner cette coupe. Je vous promets que chaque match, Marbath va monter en puissance", a-t-il dit.

Il s’exprimait au terme du match nul (1-1) de son équipe face à l’ASC Ndeunkeundo, dans le cadre de l’ouverture des phases nationales à Louga.

"Nous avons eu quelques difficultés défensives parce que nous avons pris très tôt un carton rouge. Heureusement que nous avons des joueurs techniques qui ont su combler cette infériorité numérique", s’est-il réjoui. Son équipe a évolué à 10 joueurs depuis la 33ème mn.

Coach Sarr a souligné que son équipe s’était préparée à l’entraînement à ce genre de situation.



"Nous avons travaillé à voir comment changer notre jeu si nous sommes en infériorité numérique et c’est ce que nous avons appliqué sur la pelouse", a-t-il dit.

"Je suis satisfait du match nul, car il ne fallait pas le perdre. C’était notre premier match, nous nous étions bien préparés à le gagner, mais cela n’est pas arrivé. Nous nous en sortons avec un point", a de son côté déclaré l’entraîneur de Deukeundo, Mohamed Ndiaye.

Selon lui, c’est un match de poule et qu’il reste d’autres matchs à jouer. "Le plus important c’était de ne pas perdre. Ce qui nous reste à faire c’est de tirer les leçons et redoubler d’effort pour gagner notre prochain match", a-t-il ajouté.

Sur la prestation de son équipe en supériorité numérique, le coach de Deukeundo a expliqué que ses joueurs "ont manqué un peu de lucidité".

"Quand on joue en supériorité numérique, il faut garder le ballon pour essayer de créer le déséquilibre. Mais ils se sont précipités", a-t-il analysé, se félicitant, cependant de la sérénité des deux équipes dans ce match derby.