Louga, 20 août (APS) - L’ASC Deukeundo et l’ASC Marbath ont fait match nul sur le score de 1 but partout lors du match comptant pour la première journée des phases nationales sportives et culturelles à Louga.

L’ASC Marbath a ouvert la première le score à la deuxième minute sur coup franc. Le but a été inscrit par le numéro 5, Cheikh Fall War.

Loin de se laisser faire après un but pris très tôt, les joueurs de Deukeundo ont multiplié les assauts vers le camp adverse. Un regain d’orgueil qui se montre concluant puisqu’’à la 7ème minute, elle obtient un penalty.

Ibrahima Bèye chargé d’excéuter la sentence égalise à la 9ème mn au plus grand bonheur des nombreux supporters qui ont fait le déplacement pour galvaniser leurs équipes en maillots damier jaune et bleu.

Après l’égalisation et sous l’encouragement de leur supporter, l’ASC Deukeundo poursuit ses offensives et se créée les meilleures occasions de la rencontre.

L’ASC Marbath a baissé de régime. Sur ses rares assauts, un de ses joueurs est expulsé à la 33ème. Il écope d’un deuxième carton jaune pour simulation.

Profitant de leur supériorité numérique, Deukeundo a failli doubler la mise sur coup franc à la 45ème+1. Le tir du joueur a manqué de peu le cadre.

Les deux équipes sont parties à la pause avec ce score d’un but partout.

De retour sur la pelouse, l’ASC Deukeundo continue ses attaques vers le camp adverse. Mais ses nombreuses occasions de but ne vont pas inquiéter leur adversaire qui malgré leur infériorité numérique ont su résister.