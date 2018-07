Dakar, 28 juin (APS) - Le président de la République, Macky Sall, se dit confiant pour l’avenir des Lions du football, malgré leur élimination du Mondial 2018, ce jeudi, suite à la défaite (0-1) face à la Colombie, pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe H.



"Vous avez certes perdu une bataille, les armes à la main. Mais l’avenir de cette belle équipe nous comble d’espoir et nous conforte que le football sénégalais est sur une trajectoire d’excellence et un élan de victoire", écrit-il dans un message adressé aux Lions.

La Colombie termine en tête de la poule H, avec 6 points, suivie du Japon, à égalité avec le Sénégal mais qui prend la deuxième place de la poule sur le critère du fair-play, la sélection japonaise comptant un nombre moins important de cartons jaunes (4) que le Sénégal qui en compte 6.

Les sélections colombienne et japonaise se qualifient ainsi pour les huitièmes de finale du Mondial.

"La loi du sport a ainsi mis fin à votre belle aventure durant cette compétition mondiale. Sur le terrain, vous avez fait preuve d’engagement physique incontestable, d’un mental de gagnant et d’un talent unanimement salué", commente Macky Sall.

Il a par ailleurs félicité les Lions et salué leur sélectionneur pour leur "tenue exemplaire" durant ce Mondial qui se déroule du 14 juin au 15 juillet.

"Au moment où vous devez quitter la Russie, je vous réaffirme mon soutien indéfectible ainsi que celui de tout notre peuple", ajoute Macky Sall dans son message.

BHC/BK