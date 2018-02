Dakar, 23 fév (APS) – Le Sénégalais Malang Diédhiou va officier comme assistant vidéo (VAR) lors de la Supercoupe d’Afrique prévue ce samedi à Casablanca, entre le WAC et le TP Mazembé, a appris l’APS.







L’arbitre sénégalais utilisé comme assistant vidéo lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans en Corée du sud, l’année dernière, a été reconduit à la Coupe des confédérations qui a eu lieu en juillet dernier en Russie.



C’est la première fois que la CAF (Confédération africaine de football) va utiliser l’assistance vidéo dans une de ses compétitions.



Annoncée lors du dernier CHAN qui a été clôturé le 4 février dernier au Maroc, l’assistance vidéo n’a finalement pas été à l’œuvre lors de cette compétition qui met aux prises les sélections composées de joueurs évoluant dans leurs championnats.



Malang Diédhiou et ses assistants Djibril Camara et El Hadj Malick Samba sont en course pour arbitrer lors de la phase finale de la Coupe du monde prévue du 14 juin au 15 juillet en Russie.



Un dernier séminaire à l’intention des arbitres présélectionnés aura lieu à Dubaï (Emirats arabes unis) du 19 au 23 mars avant la publication de la liste définitive de ceux désignés à officier lors du Mondial 2018.



SD/PON