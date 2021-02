Nouakchott, 14 fév (APS) – L’équipe de Jaraaf a décidé de se séparer de Malick Daff qui a choisi de continuer son travail à la tête de l’équipe nationale U17 qualifiée à la CAN de la catégorie prévue en mars au Maroc, a annoncé à l’APS, son président Cheikh Seck.

‘’C’est un choix très compréhensible et le Jaraaf se doit de

l’accompagner dans cette décision qui honore tout le monde’’, a indiqué Cheikh Seck, ancien gardien de but de l’équipe nationale du Sénégal.

‘’Nous comprenons parfaitement sa décision et l’équipe nationale

demeure à notre avis la priorité’’, a dit l’ancien gardien de but dans un entretien téléphonique.

‘’Nous gardons les bons moments passés ensemble et nous sommes convaincus qu’avec son expérience à la tête de ce groupe et la qualité de la sélection qui a brillamment remporté le tournoi de qualification joué à Thiès, on peut espérer une consécration au Maroc’’, a-t-il ajouté.

Et aussi, le Jaraaf serait très fier de voir les U17 sénégalais sacrés au Maroc avec sur le banc Malick Daf qui a permis à son équipe professionnelle de grandir et de gagner un titre.

‘’Nous lui souhaitons bonne chance dans cette aventure’’, a souligné le président Cheikh Seck.

En tournoi de qualification avec les U17 (5 au 13 février),

Daf a préféré se concentrer sur cette compétition au lieu de se rendre au Zimbabwe où le Jaraaf a joué dimanche contre le Platinum FC en match aller du tour de cadrage de la Coupe de la CAF.

Si c’est l’adjoint de Daf, Moussa Diatta qui a conduit le groupe

à la victoire (1-0) à Harare ce dimanche, au Jaraaf on est désormais à la recherche d’un nouveau coach, a précisé son président.

Dans un entretien avec Igfm, Malick Daf a confirmé les propos

de Cheikh Seck précisant qu’il ne voulait pas prendre en otage l’équipe de la Médina.

‘’Nous nous sommes séparés en de bons termes, mieux vaut se

concentrer sur l’équipe U17’’, a dit Daf qui avait conduit en 2019 les Lionceaux à la CAN et au Mondial de la catégorie.

La CAN 2021 à laquelle doit prendre part le Sénégal champion

de la zone ouest A de l’UFOA, aura lieu du 13 au 31 mars au Maroc.