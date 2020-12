Dakar, 10 déc (APS) – L’entraîneur du Jaraaf, Malick Daff, attend de jouer les matchs prévus début janvier prochain contre San Pedro (Côte d’Ivoire) pour choisir entre le club de Ligue 1 sénégalaise et l’équipe nationale des moins de 17 ans (U17) qu’il dirige, a laissé entendre jeudi l’un des responsables du club dakarois, Youssou Dial.



"Le Jaraaf ne peut pas attendre ce délai de trois mois donné par la Fédération sénégalaise de football. On fera peut-être le point avec lui (Daff), juste après les matchs contre San Pedro", a dit M. Dial aux journalistes réunis au sein du groupe "Foot local", sur le réseau social WhatsApp.

En novembre dernier, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a donné un délai de trois mois aux entraîneurs nationaux qui dirigent en même temps des clubs pour faire leur choix entre les deux fonctions.

La FSF veut mettre fin au cumul des fonctions chez les entraîneurs nationaux, ceux d’entre eux chargés des petites catégories et des équipes nationales féminines surtout.

Youssouph Dabo et Malick Daff, entraîneurs respectifs de Teungueth FC et du Jaraaf, dirigent en même temps les sélections nationales des moins de 20 ans et des U17.

Daff, en plus de la préparation hivernale de la Coupe de la CAF, avec le Jaraaf, préparait le tournoi de qualification à la CAN des U17 prévu en janvier prochain.

"De toutes les façons, ce sera à lui de faire le choix" entre le club de Ligue 1 et l’équipe des U17, a souligné Youssou Dial, ajoutant que la direction du Jaraaf a discuté avec Malick Daff de la décision prise par la FSF.

"Quel que soit son choix, nous l’accepterons. S’il choisit l’équipe nationale, tant mieux, nous ne pourrons pas refuser l’appel d’un pays. Quand un pays a besoin d’un technicien ou d’un joueur, celui-ci doit répondre à cet appel", a dit le responable de la section football du Jaraaf, un club omnisports.

Selon lui, les dirigeants du club dakarois et l’entraîneur ont décidé de réfléchir ensemble sur le choix à faire par Daff entre la sélection nationale des U17 et le Jaraaf.

A la question de savoir si le Jaraaf a un plan à dérouler si Daff opte pour les U17, il a répondu par l’affirmative. "Ce plan B, il existe toujours", a assuré Youssou Dial, ajoutant que la discussion a été entamée sur ce sujet.