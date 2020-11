Dakar, 28 nov (APS) – Le Jaraaf a fait un bon résultat en gagnant 3-1 la manche aller des préliminaires de la Coupe de la CAF contre les Kano Pillars du Nigeria même s’il y avait de la place pour faire un bien meilleur résultat, a estimé son entraîneur, Malick Daff.

‘’Nous avons raté notre entame du match à cause du manque d’intensité dans le jeu mais il faut se féliciter qu’en élevant le rythme, les choses sont allées de mieux en mieux et si on regarde le contenu de l’ensemble de la partie, on aurait pu se déplacer avec un avantage plus conséquent au retour’’, a analysé le technicien sénégalais en conférence de presse.

Malick Daff qui préfère féliciter les joueurs pour cette victoire, est conscient que ce ne sera pas une partie de plaisir lors de la

manche aller.

‘’Mais si nous sommes en pleine possession de nos moyens,

nous sommes bien capables d’aller réussir un bon résultat chez l’adversaire’’, a-t-il par ailleurs ajouté appelant ses joueurs à ne pas dormir sur leurs lauriers.

‘’En apportant des correctifs, l’équipe présentera un bien

meilleur visage’’, a-t-il insisté.

