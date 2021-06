Dakar, 10 juin (APS) - L’ancien attaquant des Lions du Sénégal Mamadou Diallo, actuel entraîneur adjoint de la sélection de beach soccer, dit être chanceux d’avoir réussi sa reconversion dans cette discipline dérivée du football qui lui a apporté un certain réconfort et du baume au cœur par les résultats engrangés par l’équipe nationale couronnée d’un 6e titre continental en mai dernier, le 3e consécutif.



"Le beach soccer, ce n’est pas le football à 11, mon sport favori, mais je dois reconnaître que je suis chanceux d’avoir pu faire cette reconversion qui me permet de rester au haut niveau", a déclaré à l’APS l’ancien attaquant international.

Mamadou Diallo, formé à l’US Ouakam, est un attaquant puissant qui a joué dans les championnats norvégien, sud-africain, marocain et aux Etats-Unis d’Amérique.

Il a aussi été quarts de finaliste de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de 1994 avec le Sénégal en Tunisie.

"C’était une belle aventure, mais nous n’étions qu’une génération de transition", a souligné Mamadou Diallo, actuellement adjoint de Ngalla Sylla, le sélectionneur de l’équipe nationale de beach soccer.

"Merci à Chita (Ibrahima Ndiaye) de m’avoir ouvert la voie au beach soccer deux ans après ma retraite du football à 11", a dit Diallo qui, en tant que footballeur de plage, a joué une finale de CAN et un quart de finale de Coupe du monde au Brésil.

"Sur le banc, j’ai réussi à gagner deux titres continentaux en Egypte, et le dernier en date à domicile à Saly-Portudal", a relevé avec enthousiasme l’ancien attaquant des Lions.

Selon lui, la réception et les décorations à l’Ordre national du Lion, ce jeudi, viennent "couronner" l’engagement de l’équipe nationale de beach soccer "envers la nation et c’est la plus belle des récompenses".

"Cette décoration n’est pas donnée à tout le monde, elle a une grande signification, cela veut dire que le président de la République et le peuple sénégalais sont reconnaissants de l’ensemble de notre œuvre et ça, c’est hyper important. Tous les citoyens ne demandent que ça", a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat Macky Sall avait reçu lundi dernier, au palais de la République, les Lions du beach soccer et leur encadrement technique.

En plus de les avoir élevés à l’Ordre national du Lion, chacun des joueurs et des membres du staff technique doit recevoir la somme de 10 millions de francs CFA.