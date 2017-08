Dakar17août (APS) –L’attaquant sénégalais,Mamadou Thiam qui a signé la semaine dernière un contrat de 3 ans à Barnsley (D2 anglaise) a déclaré à propos de ce choix que c’est un "nouveau pas vers l’avant"

"J’ai toujours désiré jouer dans ce championnat anglais et en signant dans ce club, je fais un pas en avant dans ma carrière", a dit à l’APS, l’ancien attaquant de l’équipe nationale junior, demi-finaliste de la Coupe du monde 2015 de la catégorie.

"L’objectif,c’est de viser la Premier league ( élite anglaise)", a ajouté le footballeur de 22 ans prêté la saison dernière à Clermont (ligue 2 française) par Dijon.

"Mais cela passe par beaucoup de buts pour mon nouveau club", a-t-il relevé, indiquant être prêt à travailler pour atteindre son objectif.

Mamadou Thiam à qui, il restait un contrat d’un an dans le club français, a été cédé au club anglais pour un montant non encore communiqué.Fils de Pape Idrissa Thiam, un ancien attaquant sénégalais qui a évolué en France, au Portugal et en Chine dans les années 90, Mamadou Thiam né à Aubervilliers, a fait ses premiers pas avec le maillot national lors de la Coupe du monde 2015 des moins de vingt ans jouée en Nouvelle-Zélande.