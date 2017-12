Dakar, 25 déc (APS) – L’équipe de Niary Tally est en pourparlers avancés avec celle de Marseille Consolat (D3 française) qui envisage d’entrer dans son capital, a appris l’APS auprès du club dakarois.





"Nous avons eu des discussions fructueuses avec Marseille Consolat qui a prévu d’entrer dans notre capital", a expliqué le président du club Djibril Wade.



"Les discussions sont très avancées et la signature est prévue à la mi-janvier", a ajouté le président du club basé dans les quartiers de Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie.



L’équipe de Niary Tally qui évoluait 10 ans plus tôt dans le championnat national populaire appelé navétanes et qui a remporté la Coupe du Sénégal en 2015, fait partie désormais des clubs qui comptent dans le football sénégalais d’élite.



Dans un entretien avec la presse sénégalaise, l’ancien défenseur des Lions, Souleymane Diawara qui fait partie des actionnaires du club français de National avait révélé l’existence de discussions avec des clubs sénégalais.



L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille qui avait passé quelques jours à la mi-décembre au Sénégal est entré dans le capital de Marseille Consolat en même temps que son ancien coéquipier, Mamadou Niang qui fait partie du staff technique du club français.





SD/PON