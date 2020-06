Dakar, 15 juin (APS) - L’attaquant sénégalais Mbaye Niang, après avoir réussi deux bonnes saisons à Rennes où il a enfin pu se stabiliser, est attendu pour être un des animateurs du marché estival des transferts avec sa décision de quitter le club breton.



Malgré l’intérêt réciproque avec Marseille, il semble que les problèmes financiers du club phare du sud de la France pourraient impacter le besoin commun des deux parties de se retrouver, alors même que l’attaquant sénégalais de 25 ans ne se sent plus aussi à l’aise en Bretagne.

L’OM a besoin de vendre avant de pouvoir recruter, ont indiqué plusieurs médias français, ce qui pourrait compromettre l’opération de rachat du contrat de Mbaye Niang lié à Rennes jusqu’en 2023.



Le club qatari Al Duhail, flairant la bonne affaire, a ainsi entamé des négociations avec Rennes qui demande 20 millions d’euros (environ 13 milliards de francs) pour s’attacher les services de Niang, rapporte le quotidien sportif L’Equipe dans son édition de ce lundi.



Et selon le même média, l’attaquant sénégalais qui a connu un début de carrière mouvementé avec neuf changements de clubs jusque-là, n’est pas insensible à l’offre de ce club qatari qui a le même propriétaire que le Paris-Saint-Germain, en la personne du Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.



L’AS Monaco et Lyon en France, sont aussi venus aux nouvelles alors que les clubs anglais de Brighton et Tottenham ont déjà fait part de leur intérêt pour l’international sénégalais dont les relations sont loin d’être un long fleuve avec la Tanière.



Absent du déplacement d’octobre dernier pour les besoins du match amical Brésil-Sénégal (1-1) à Singapour, l’attaquant rennais a démarré la rencontre contre le Congo (2-0) en éliminatoire de la CAN 2021 sur le banc des remplaçants.



Pour le match suivant contre l’Eswatini (4-1), Niang a préféré déclarer forfait et rentrer en France. Ses remplaçants, Habib Diallo (FC Metz) et Famara Diédhiou (Bristol, Angleterre), en ont bien profité pour flamber.



A son arrivée en sélection nationale, Mbaye Niang était pourtant devenu le choix numéro 1 du sélectionneur national, démarrant titulaire lors des deux compétitions phares la Coupe du monde 2018 et la CAN 2019. Il a d’ailleurs terminé cette dernière compétition sans marquer le moindre but.



En se faisant prêter à Rennes où il a été définitivement transféré en provenance du Torino (Italie), l’ancien international espoir français avait semblé gagner la stabilité qui lui avait manqué au début de sa carrière.



L’ancien joueur du SM Caen (France), transféré très jeune au Milan AC qui l’avait prêté à Montpellier (France) et Watford (Angleterre) notamment, est entré dans une ère d’incertitude. Il avait pourtant assuré s’être assagi, dans une déclaration au micro du Canal Football Club du 24 mai dernier.



