Dakar, 30 mai (APS) - L’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans a réussi à bien gérer le match contre la Pologne mercredi pour obtenir le résultat voulu, qui conforte sa qualification pour le prochain tour du Mondial de la catégorie, a commenté le sélectionneur sénégalais Youssouph Dabo, selon qui les Lionceaux doivent toutefois gommer certains ’’déchets’’.



"Globalement, l’équipe a été bien en place mais il y a ces déchets à gommer pour la suite de la compétition", a analysé le technicien sénégalais en conférence de presse.

La meilleure opportunité du match était en faveur du Sénégal, a-t-il dit, assurant être satisfait du résultat.

Pour la suite de la compétition, "le Sénégal est heureux de terminer à la première place", après avoir gagné ses deux premières rencontres, avec cet avantage de recevoir lors des huitièmes de finale, a ajouté le technicien sénégalais.

"On n’aurait pas à faire un grand déplacement et c’est un avantage certain", a estimé Dabo, rappelant que désormais, place aux "matchs couperets".

"Il n’y aura aucun calcul à faire, il faut gagner ou rentrer chez soi", a-t-il souligné.

Après le nul contre la Pologne, le Sénégal termine à la première place de son groupe avec 7 points au compteur, suivi de la Colombie (6 points), de la Pologne (4 points).

L’équipe de Tahiti, qui a perdu ses trois matchs respectivement 0-3 contre le Sénégal, 0-5 contre la Pologne et 0-6 contre la Colombie, termine à la dernière place de cette poule.

